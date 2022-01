Amazon Prime Video, ogni settimana, elimina alcune serie TV e alcuni film dalla sua piattaforma. Lo fa ogni mese, e ne parliamo come ben saprete in questa rubrica, ma è possibile che rispetto alle disdette annunciate ad inizio mese ne vengano aggiunte altre durante le settimane dello stesso mese: e che ecco perché, per tenerti aggiornato giorno per giorno su ogni novità relativa alla piattaforma streaming, abbiamo creato questa rubrica che vi terra’ aggiornati costantemente.

Ecco quindi tutto ciò che verrà cancellato da Amazon Prime Video. Vediamo quindi cosa accadrà in questi 7 giorni, con i contenuti cancellati dal 3 al 9 gennaio 2022. Ricordiamo che la piattaforma di Prime Video aggiorna constantemente la sua piattaforma ogni giorno con nuovi contenuti, e la lista non fa che cambiare di settimana in settimana. Per tutti quelli che sono curiosi di scoprire quindi cosa cambiera’ in questo mese, ecco cosa succedera’.

Ecco dunque la lista dei contenuti in scadenza su Prime Video questa settimana, ovvero quella che va dal 3 al 9 gennaio 2022, ma potrebbe aggiornarsi a breve.

Tutti i contenuti cancellati di questo mese

3 gennaio

La Stanza – Film

4 gennaio

Criminalità americana – Serie Tv

7 gennaio

10 giorni senza mamma – Film

8 gennaio

Palm Springs: vivi come se non ci fosse un domani – Film

Onihei Hankachou – Serie Tv

Capitale Umano – Film

Nelle prossime settimane verranno pubblicati nuovi show che sostituiranno serie TV che attualmente sono presenti sulla piattaforma, e mostreremo tutti i contenuti in scadenza su Amazon Prime Video.