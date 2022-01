La scelta di una tariffa telefonica si basa ormai sulla quantità di Giga di traffico dati proposto e dal rapporto qualità prezzo garantito dal gestore. Questi tre aspetti sono perfettamente combinati dall’operatore WindTre che, oltre a vantare un listino ricco di tariffe, è solito aggiungere promozioni dedicate a fasce ben precise di utenti stabilite in base al gestore di provenienza o all’età dei nuovi clienti.

I clienti provenienti da low cost come Iliad possono infatti optare per offerte particolarmente economiche ma anche i più giovani hanno a disposizione delle ottime tariffe. La WindTre Young + 5G con Easy Pay, ad esempio, è disponibile a un costo di soli 14,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni.

WindTre Young + 5G: come ottenere l’offerta con 150 GB!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay è rivolta a tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni, i quali hanno a disposizione ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Giga illimitati per tutte le app social, chat, mappe, video e musica

Il costo dell’offerta WindTre Young + 5G è di soli 14,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti sono tenuti a indicare la modalità di pagamento al momento dell’attivazione, che potrà essere effettuata procedendo con la prenotazione online e il ritiro della SIM in uno dei punti vendita del gestore.