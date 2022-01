UniCredit: clienti truffati con un messaggio, conti correnti vuoti in pochi minuti

Unicredit si ritrova ancora nella morsa del phishing, visto che il nuovo tentativo sarebbe stato in grado di rubare i soldi agli utenti. Arriva il messaggio che questa volta si diffonde tramite WhatsApp e i principali canali di comunicazione.

UniCredit ancora nella morsa del phishing: arriva la truffa che mette in pericolo numerosi utenti

Sembrava succede spesso anche durante lo scorso 2021 ma a quanto pare nonostante l’anno 2022 sia iniziato da pochi giorni, già i primi effetti della nuova truffa ci starebbero notando. Molti utenti di Unicredit avrebbero segnalato infatti alcune anomalie sui loro conti, i quali sarebbero stati addirittura svuotati in alcuni casi. Il tutto avviene in seguito ad un messaggio phishing, il quale sembra una comunicazione ma che in realtà non è altro che uno specchietto per le allodole.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT