Gli smartphone sono fortemente scontati da Trony, in una campagna promozionale veramente invitante e coinvolgente, gli utenti possono approfittare di riduzioni importantissime, riuscendo difatti ad accedere a prodotti di qualità, senza spendere poi così tanto.

L’unico modo per godere delle medesime offerte, consiste nel recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ricordiamo infatti che le promozioni non sono attive sul sito ufficiale, o su qualsiasi e-commerce legato all’azienda. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale va a coprire gli eventuali difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.

Trony: tutte le offerte da non perdere oggi

Il volantino Trony rappresenta indubbiamente uno dei capisaldi della rivendita di elettronica del 2022, infatti al suo interno sono disponibili tantissimi smartphone a prezzi più invitanti del previsto. I top di gamma inclusi coinvolgono tutta la lineup di Samsung, infatti sono disponibili Galaxy S21, proposto a soli 699 euro, passando anche per Galaxy S21+, acquistabile con un esborso finale di 749 euro, ma anche Galaxy Z Flip3, l’ultimo foldable dell’azienda, il cui prezzo attuale non supera i 799 euro.

Coloro che invece vorrebbero avere tra le mani un dispositivo più economico, potranno fare affidamento su modelli da meno di 350 euro, e coinvolgere quindi Motorola Moto G31, Moto G20, Xiaomi 11T, Redmi 9A o anche Moto E7. Questi rappresentano solamente un piccolo esempio di ciò che effettivamente vi attende da Trony, per i dettagli dovete rifarvi al sito ufficiale.