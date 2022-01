Ci sono grandi novità per gli utenti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre anche nella fine dell’anno. I principali operatori della telefonia mobile, infatti, hanno deciso di ampliare ancor di più le loro tariffe low cost dedicate alla portabilità del numero. Le promozioni di questi ultimi giorni di 2021 sono ancora più vantaggiose.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: grandi occasioni di Natale

La migliore tariffa messa in campo da TIM si chiama TIM Wonder. I clienti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni mese.

Vodafone risponde a questa particolare iniziativa di TIM con una seconda ricaricabile, la Special 100 Giga. Gli abbonati potranno beneficiare in tal senso di consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il costo è anche in quest’occasione molto vantaggioso: solo 9,99 euro al mese.

Interessante anche la novità di Iliad con la sua tariffa Giga 150. Tutti i nuovi utenti del provider francese pagheranno 9,99 euro ogni trenta giorni per un ticket che prevede telefonate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 150 Giga per la connessione internet anche con le velocità del 5G.

Ultima occasione è infine la WindTre Star+. Gli abbonati avranno in questa circostanza consumi no limits per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet. Il prezzo previsto sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.