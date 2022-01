A partire dallo scorso 31 dicembre 2021 l’operatore virtuale Rabona Mobile ha lanciato l’offerta denominata Cross, ad un prezzo davvero molto interessante, a soli 3.99 euro al mese.

L’offerta è dedicata a tutti coloro che vogliono attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità del proprio numero mobile. Scopriamo insieme il bundle completo.

Rabona Mobile lancia l’offerta Cross a 3.99 euro al mese

L’offerta Cross 11 prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 11 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 3,99 euro al mese. E’ previsto un costo di attivazione di 6 euro.

In occasione del Capodanno 2022, in promozione fino alle 13:00 di oggi, 3 gennaio 2022, è presente lo sconto di 9,99 euro sul costo della SIM attivata online. Infatti, attualmente dal sito dell’operatore la SIM costa 10 euro anziché 19,99 euro. Dovrete pagare solamente altri 10 euro per pagare la prima ricarica obbligatoria che servirà per pagare il primo mese dell’offerta Cross 11.

Inoltre, sono inclusi 25 euro di traffico bonus incluso valido per pagare eventuali costi a consumo entro un periodo di 12 mesi. Il bonus non è valido per pagare l’attivazione e il rinnovo dell’offerta flat. L’offerta Cross 11 è già disponibile nello shop ufficiale del sito di Rabona e nei punti vendita di telefonia moble autorizzati.