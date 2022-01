L’attesa sembrava interminabile ed invece, la nuova season di Peaky Blinders sembra più vicina di quanto immaginassimo, il primo segnale ci è stato dato come regalo per il nuovo anno dalla BBC, la quale ha deciso di pubblicare sul proprio canale YouTube il primo trailer della sesta season, la quale concluderà tutta la storia dedicata a Tommy Shelby e alla sua banda.

Purtroppo all’interno del trailer non sono presenti delle info in merito alla data di uscita, ciò non toglie che ci siano interessanti punti da cui partire che fanno da ottimo preludio a ciò che potremmo vedere nella season, la quale dovrà dare un epilogo a tutta la trama iniziata con l’arrivo di quello che ora è il villain principale, Oswald Mosley, il cui attentato programmato da Tommy è fallito a causa di un traditore che ha fatto trapelare il piano.

Cosa emerge nel trailer

Nel trailer possiamo vedere come la saga riparta esattamente da dove ci aveva lasciati, con un Oswald Mosley pronto a far emergere il partito nazista in Inghilterra e Tommy intento a fermarlo non solo per i suoi affari bensì anche perchè giusto farlo.

Dalle scene mostrate emerge come sarà presente la maggior parte del cast, compreso Tom Hardy che reciterà nei panni di un già redivivo Alfi Solomons, c’è da capire quale sarà il destino di Micheal Gray, spesso tentato dall’abbandonare la banda e soprattutto di Tommy che, per la prima volta, si trova ad affrontare un avversario scaltro e intelligente quanto lui e in cerca del potere.