Ormai non è difficile trovare offerte telefoniche che a meno di 10€ al mese offrano centinaia e centinaia di Giga per navigare online. Se la passano bene i clienti degli operatori virtuali ma non si disegnano nemmeno i blasonati operatori TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad. Per ogni loro cliente è disponibile un aumento Giga gratuito a partire da questo mese di Gennaio 2022. Scopriamo a quanto ammonta.

Offerte con più Giga: tutto senza spendere un centesimo in più

Così come promesso dall’Unione Europea anche quest’anno arriverà il poderoso aumento del traffico dati disponibile con Roaming UE. Il ricalcolo del divisore consentirà per questo 2022 di beneficiare di un aumento del 20% grazie ad un fattore di calcolo del 2,5%. Gli accordi prevedono che entro il 30 Giugno 2022 tale soglia sia ulteriormente incrementata con un +25% valido pre il traffico in ogni Paese UE.

Seguendo lo schema fornito dalle autorità responsabili il limite massimo si raggiungerà dal 1 Gennaio 2027 quando il divisore avrà valore 1. Vale anche il corrispettivo cambio della tariffazioen in caso di superamento GB in roaming che sarà ribassata fino al suo valore minimo in corrispondenza della precedente data.

Si rammenta, a titolo di memoria, che il traffico dati risultante dagli aumenti non può in nessun caso superare l’intero quantitativo di Giga messi a disposizione dall’operatore tramite l’offerta fornita.

In questo caso non dovremo fare assolutamente niente. Il processo di aggiornamento dei nuovi limiti sarà automatico e visibile direttamente dalla propria area personale del sito di riferimento del gestore o tramite le companion app fornite a corredo degli store Android ed iOS. Buona navigazione.