Netflix è sempre sul pezzo per quanto concerne i contenuti in streaming. Solo in queste ultime settimane, la piattaforma streaming ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di titoli esclusivi come l’ultima stagione de La casa di carta o anche film in profumo di Oscar come Look it up e E’ stata la mano di Dio.

Netflix, prezzi un po’ più alti per il nuovo anno

Se le buone notizie di Netflix riguardano prevalentemente i grandi contenuti per l’intrattenimento tra film e serie tv, la prima pessima novità del 2022 riguarda ancora una volta le rimodulazioni sui costi che la piattaforma ha previsto per l’imminente futuro.

Molti abbonati di Netflix a breve saranno chiamati a pagare un extra sulle loro spese mensili. Gli aumenti di prezzo riguardano ben due dei tre attuali piani di visione. Prima novità è relativa al piano Premium. I clienti che scelgono di attivare questo pacchetto dovranno pagare un prezzo mensile pari a 18,99 euro, con un rialzo di 2 euro rispetto ai precedenti 16,99 euro. I servizi del ticket Premium assicurano sempre ai clienti la visione su 4 dispositivi in contemporanea ed il 4K UHD.

Secondo aumento di prezzo è invece per il pacchetto Standard. In questo caso, il costo del nuovo ticket sarà di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Per gli utenti con ticket Standard attivo è prevista la visione contemporanea su due dispositivi e la tecnologia del Full HD.

I cambi di prezzo sono effettivi per molti abbonati già a partire da questi primi giorni del nuovo anno.