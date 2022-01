I primi giorni del mese di Gennaio iniziano con il piede giusto da MediaWorld, gli utenti possono davvero fare affidamento su una campagna promozionale che prometta un risparmio importante, su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Dovete sapere che gli ordini potranno essere presentati sia in negozio, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio (però a pagamento). I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 2 anni, affiancata dalla versione no brand, quindi con aggiornamenti del produttore, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Non perdetevi il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, ogni giorno regala decine di codici sconto Amazon gratis ed elenca tantissime offerte speciali.

MediaWorld: approfittate subito di questi sconti

Le offerte MediaWorld raccolgono alcuni dei migliori prezzi del periodo, e li mettono a disposizione degli utenti che stavano ancora aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia di ultima generazione. Il volantino parte e focalizza la propria attenzione sul brand Samsung, con promozioni importanti da non trascurare. I due modelli di punta dell’azienda, quali sono Galaxy S21 e S21+, sono disponibili all’acquisto rispettivamente a 789 e 846 euro, entrambi alle condizioni descritte in precedenza, quindi no brand e con alle spalle la solita garanzia di 2 anni.

Chiaramente il riferimento del volantino è anche verso fasce più basse, sempre di prodotti della medesima azienda, sono disponibili Galaxy S20 FE, Galaxy A12, Galaxy A22 e altri ancora. Non potendovi riassumere il tutto in un unico articolo, consigliamo di ricorrere all’apertura delle pagine sul sito ufficiale.