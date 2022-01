Amazon non aggiorna spesso la gamma di Kindle Paperwhite, nonostante siano tra gli e-reader più venduti. L’azienda si è finalmente fatta avanti per alzare l’asticella ed evitare di deludere le aspettative dei consumatori sulla nuova linea di Kindle Paperwhite 2021.

Il Kindle Paperwhite Signature Edition offre: ricarica wireless, spazio di archiviazione aggiuntivo (32 GB), luci anteriori a regolazione automatica (17 LED totali). Questa è anche la prima volta che Amazon aggiunge una porta USB-C ad un Kindle. Supporta i seguenti formati: KFX, AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC, HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP e AAX. Presenta anche una certificazione di resistenza all’acqua di tipo IPX8. Contro: lo schermo è ancora troppo piccolo per leggere comodamente manga, figuriamoci fumetti o riviste. Inoltre, nessun altoparlante per i contenuti audio e un’interfaccia utente che si concentra sulla vendita di e-book invece di focalizzarsi su una navigazione comoda e informativa.

Design e hardware Kindle Paperwhite Signature Edition

Il nuovissimo Kindle Paperwhite Signature Edition potrebbe sembrare simile al Paperwhite 2018, ma lo schermo è stato aggiornato a 6,8 pollici con 300ppi. Anche le cornici sono state ridotte. La parte posteriore del dispositivo è leggermente più arrotondata con un rivestimento soft-touch. La differenza più significativa tra il Paperwhite 2018 e il modello 2021 è il passaggio a una porta USB-C, una comodità attesa da tempo. Qualsiasi caricatore andrà bene se di tipo USB-C. Più o meno, possiamo dire che assomiglia a qualsiasi altro Paperwhite e solo un occhio allenato vedrà immediatamente la differenza.

Grazie al passaggio all’MTK 8113, il processore ha registrato un aumento delle prestazioni del 20%, ovviamente il 20% secondo Amazon. Sebbene sia difficile definire questo aumento delle prestazioni, si nota subito che la navigazione e la lettura sono molto più veloci rispetto al Paperwhite 2018. È disponibile anche un’illuminazione più soft che aiuta con l’affaticamento degli occhi di notte. Inoltre, la Signature Edition include 32 GB di spazio di archiviazione invece degli 8 GB standard.

Software, modalità di lettura e batteria

Amazon ha lavorato ad una riprogettazione del software prima del lancio del nuovo Kindle Paperwhite 2021. La schermata iniziale evidenzia il libro che stai leggendo, insieme ai libri aperti in precedenza in un elenco di lettura. Ovviamente, Amazon non ha resistito ad inserire gli annunci nella schermata iniziale.

Sulla destra puoi passare alla scheda Libreria, molto più pulita e organizzata. Questa sezione si comporta come sempre, puoi visualizzare tutti i tuoi e-book acquistati o semplicemente quelli che hai scaricato. Puoi filtrare ulteriormente l’elenco per mostrare gli e-book non letti e puoi persino ordinarli per mostrare solo i fumetti, il che è piuttosto interessante in quanto possono essere difficili da trovare in una vasta libreria di e-book. Potrai anche raggruppare i libri in più gruppi a tua scelta.

Puoi personalizzare le tue opzioni di lettura, come il tipo di carattere che desideri utilizzare, l’audacia di tali caratteri, la dimensione dei margini, la spaziatura del testo e se desideri un testo giustificato o ingiustificato. C’è anche una nuova funzionalità disponibile, ossia un’animazione per voltare pagina. Questa è una nuova funzionalità per la linea E Ink Kindle e funziona a meraviglia. Il contrasto sullo schermo con Carta 1200 EPD è migliore rispetto a quello sui vecchi Paperwhite e Oasis. Anche se con la retroilluminazione al massimo, c’è ancora qualche problema da risolvere.

Il nuovo Paperwhite viene anche fornito con una batteria da 1700 mAh, più potente, che dura idealmente da cinque a dieci settimane. La linea Kindle offre alcune delle migliori formattazioni di e-book in circolazione e, grazie ai miglioramenti hardware nel nuovissimo Paperwhite, l’interfaccia è anche più efficiente. Anche il cambio pagina è veloce, grazie alla nuova CPU e allo schermo E Ink. Quindi, è difficile trovare aspetti negativi. Anche se ci sono alcuni contro, passano in secondo piano. Il Kindle Paperwhite 2021 è il più vicino alla perfezione di un e-reader. È conveniente, raffinato e (finalmente) performante.