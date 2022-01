Le offerte Expert riescono a raccogliere quanto di buono avevamo già visto in passato, mettendolo a disposizione di più utenti possibili; è bene sapere infatti che il volantino corrente risulta essere attivo praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta dell’e-commerce aziendale.

Tutti possono acquistare a prezzi scontati, garantendosi difatti la spedizione presso il proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna della stessa (salvo rari casi). Per gli utenti che invece vorranno rateizzare il pagamento, sappiate che è presente il Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

Expert: tutte le offerte della giornata

Expert asseconda le richieste dei consumatori italiani, proponendo una campagna promozionale condita con offerte specialissime e prezzi sempre più bassi. Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un dispositivo in vendita a soli 549 euro, ma con alle spalle una scheda tecnica davvero di primissimo livello. L’alternativa più costosa è chiaramente rappresentata dall’Apple iPhone 12 Mini, un top di gamma a tutti gli effetti, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 649 euro.

Riducendo le aspettative sotto i 300 euro di spesa, sarà possibile pensare di acquistare uno a scelta tra Redmi 10, Oppo A94, Oppo A53s, Wiko Power U20 o Redmi 9A, tutti comunque proposti nelle classiche condizioni, quindi con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzati. Per i dettagli del volantino Expert, ricordatevi del sito ufficiale dell’azienda.