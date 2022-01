Il momento di passare al nuovo digitale terrestre è arrivato. L’inizio dello switch off e del passaggio al nuovo standard DVB-T2 è giunto. Vediamo insieme come risintonizzare il vostro televisore o decoder con il video pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico.

DVB-T2: come sintonizzare tv e decoder

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un video per spiegare ai cittadini Italiani come poter risintonizzare il proprio televisore o decoder per verificare la compatibilità dello stesso con il nuovo DVB-T2.

Seguendo il video potrete dunque risintonizzare il vostro televisore o decoder in modo davvero semplice e veloce.