Fra i vari big del settore mobile, anche l’azienda taiwanese si sta preparando per l’arrivo ufficiale dei suoi nuovi smartphone top di gamma. Uno di questi si chiamerà Asus ZenFone 9 e, stando ad alcuni screenshot emersi in rete, sembra che sarà dotato di un secondo display.

Asus sta preparando l’arrivo del nuovo Asus ZenFone 9 con doppio display

Asus si è distinta da tutti i suoi competitors grazie ai suoi smartphone unici dotato di una flip camera. Ricordiamo che dispone di questa caratteristica Asus ZenFone 8 Flip. Tuttavia, sembra che la nuova generazione di device si distinguerà per un’altra feature altrettanto nuova e interessante. Nel corso delle ultime ore sono stati infatti pubblicati in rete alcuni screenshot apparentemente appartenenti ad il prossimo top di gamma a marchio Asus. In particolare, quest’immagine raffigura una funzione di cui sarà dotato lo smartphone, ovvero l’attivazione di un secondo display tramite un comando a doppio tap.

In particolare, è possibile osservare come quest’ultimo sia collocato sul lato sinistro della backcover, proprio al di sotto di due sensori fotografici. Tramite il doppio tocco sul display secondario posto sul retro, sembra che sarà possibile attivare alcune funzionalità, tra cui effettuare uno screenshot e aprire l’applicazione della fotocamera.

Insomma, si tratta di poche informazioni per il momento ma molto importanti. Rimaniamo in attesa però di altri dettagli tecnici e soprattutto di qualche conferma o smentita da parte di Asus. Vi ricordiamo che la precedente serie ha debuttato ufficialmente a maggio 2021. Possiamo quindi immaginare che i nuovi Asus ZenFone 9 debutteranno più o meno durante lo stesso periodo.