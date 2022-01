L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente prorogato le proprie offerte anche per l’anno appena iniziato. Di conseguenza, fino a nuova comunicazione tutto il portafoglio di offerte è ancora valido.

Nel dettaglio, l’iniziativa è stata prorogata fino al 10 Gennaio 2022 salvo cambiamenti, mentre i Codici Amico già condivisi restano validi anche 7 giorni dopo. Ricordiamo insieme le offerte proposte.

1Mobile ha prorogato le proprie offerte fino al 10 gennaio 2022

Partiamo subito dalla più economica, la 1Mobile Start 2 Plus he prevede un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati che diventato 20 Giga dal terzo mese, al prezzo di 4,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 10 euro. Troviamo poi la 1Mobile Power XPlus composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 Giga di traffico dati che diventano 50 Giga dal terzo mese, il tutto a 6,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 3 euro in portabilità e 8 euro per nuovi numeri.

Alzando un po’ il costo mensile troviamo la 1Mobile Special XPlus con un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal terzo mese, al costo di 8,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 1 euro in portabilità e 6 euro per nuovi numeri. Infine, 1Mobile Special Flash prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati che diventano 140 Giga dalla terza mensilità, al prezzo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 5 euro per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone, mentre risulta gratuito in portabilità da tutti gli altri operatori.

Per quanto riguarda 1Mobile Top Reward, recentemente è stata lanciata una promozione con 5 euro di credito in omaggio erogati una volta completata l’attivazione, utilizzabili esclusivamente per il pagamento del rinnovo mensile e di acquisto extra, oltre che per eventi di traffico a pagamento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.