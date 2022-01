Vodafone già ad inizio anno pensa ad una rimodulazione per le sue tariffe. Il provider inglese, infatti, procede nel suo percorso di riassestamento per i prezzi delle attuali promozioni low cost. Gli utenti già nei primi giorni di questo 2022 si troveranno a pagare qualcosa in più per la popolare promozione, Special 50 Giga.

Vodafone, i primi rincari del 2022 con la Special 50 Giga

La Special 50 Giga rappresenta in linea di massima un punto di riferimento per tutti gli abbonati di Vodafone che intendono attivare una tariffa low cost, successiva alla portabilità del numero da altro gestore.

Molti vecchi utenti del gestore inglese, proprio per la Special 50 Giga, si troveranno ora a pagare un costo extra di 2 euro in confronto alle precedenti tariffe. Il costo della ricaricabile sale quindi a 9,99 euro per chi aveva precedente prezzo fissato a 7,99 euro. L’aumento porta ad una tariffa di 8,99 euro per chi aveva precedente quota a 6,99 euro.

I rincari sugli aumenti di Vodafone non coincidono con una rimodulazione, nemmeno parziale, delle soglie di consumo. Gli abbonati che attivano la Special 50 Giga pertanto continueranno ad avere consumi no limits per le telefonate e gli SMS con 50 Giga per navigare in internet.

La promozione Special 50 Giga è comunque ancora molto vantaggiosa per tutti coloro che attivano un nuovo piano con il gestore inglese. Per le nuove SIM, infatti, il provider prevede un costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con promozioni low cost del provider, per la Special 50 Giga non saranno previsti aumenti di prezzo nel primo semestre.