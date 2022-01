Unieuro non si ferma più, in questi giorni di inizio anno, l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente incredibile, i prezzi sono molto più bassi del normale, ed invogliano gli utenti a recarsi in negozio per mettere le mani su prodotti di altissima qualità.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ripercorre esattamente le stesse linee guida delle promozioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati in ogni negozio, con l’aggiunta però della disponibilità sul sito ufficiale, il quale permette in parallelo di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio (solo nel momento in cui si spendono più di 49 euro).

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid, riceverete gratis i codici sconto Amazon e splendide offerte.

Unieuro: queste offerte sono incredibili

Tantissimi sconti molto speciali attendono gli utenti da Unieuro, con questo volantino è possibile confrontarsi con un numero sempre crescente di promozioni, e di prezzi alla portata di tutti. I modelli che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione sono Galaxy S21+, il top dei top di casa Samsung, viene proposto a soli 749 euro, passando anche per Galaxy Z Fold3, disponibile a 1399 euro, oppure un economico Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo finale non va oltre i 649 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso modelli decisamente più economici, ma dalle prestazioni ugualmente importanti, potranno decidere di mettere le mani su un buonissimo Realme GT Master Edition, il cui prezzo finale non va oltre i 329 euro. Se volete scoprire in esclusiva il volantino Unieuro, allora dovete collegarvi al sito ufficiale.