Attenzione se sei cliente Unicredit. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno segnalato un subdolo tentativo di phishing. Guarda questo messaggio.

Questa volta, a finire nel mirino dei criminali del web sarebbe proprio Unicredit. La banca, o meglio i suoi clienti, sarebbero infatti al centro di un attacco mirato, veicolato attraverso un messaggio ingannevole, inviato con l’intento di svuotare i conti altrui facendosi effettivamente consegnare le chiavi di accesso. Una truffa sempre più utilizzata per poter accedere ai vari home banking ma che, in questo caso, sembrerebbe anche più pericolosa del solito. Non certo una buona notizia.

Gli stessi utenti hanno segnalato il problema, in maniera sorprendente viste le misure antifrode disposte dalle banche, tra cui Unicredit. Qualcuno, nonostante tutto, continua a provarci. Nei giorni scorsi le segnalazioni sarebbero arrivate in serie, lamentando l’arrivo di un nuovo e decisamente ambiguo messaggio in cui, come sempre, verrebbe minacciato il blocco del conto con Unicredit.

Come funziona la truffa

Nel messaggio ci sono i soliti elementi destabilizzanti: un avviso su un presunto blocco del proprio conto corrente, un link dannoso su cui cliccare per avviare le operazioni di sblocco (ovviamente fornendo le proprie credenziali, così da farselo rubare) e il solito tono minaccioso che tende ad accompagnare questi tentativi.

Frasi della serie “questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito”, oppure “abbiamo disattivato tutte le operazioni online”, sia su carta che da conto web. Niente di più falso ovviamente. Il problema è che, questa volta, il tutto sarebbe impreziosito da ulteriori dettagli, che a prima vista del messaggio potrebbero portare al fatale errore.

Nella maggior parte dei casi il link è quasi immediatamente riconoscibile, in quanto composto da parole particolari o che possono indicare qualcosa di sbagliato. Quindi fai attenzione, se ricevi un messaggio del genere, a fare clic. Si tratta indubbiamente di una truffa, tra l’altro svelata dalla successiva richiesta: ovvero confermare il telefono associato e il codice di appartenenza del conto Unicredit.