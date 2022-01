Gli smartphone sono in fortissima promozione da Trony, grazie al nuovo volantino speciale, tutti gli utenti possono davvero pensare di mettere le mani su prodotti molto scontati, potendo inoltre garantirsi una qualità, e prestazioni, superiori alla media.

Tutte le offerte che potrete trovare elencate nell’articolo, sono da considerarsi attive solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti da Trony non sono effettuabili tramite il sito ufficiale (almeno per questa campagna). Oltre a quanto detto, la garanzia legale è sempre di 24 mesi, e copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Trony: tutti gli sconti più pazzi

I top di gamma sono perfettamente coinvolti nell’ottimo volantino di casa Trony, il focus sembra essere più che altro rivolto verso il brand Samsung, infatti sono inclusi nella campagna i migliori della lineup del 2021. Tra questi troviamo l’ultimo Galaxy Z Flip3, disponibile al prezzo di 799 euro, ma anche Galaxy S21+, disponibile a 749 euro, oppure il più economico fra tutti, il Galaxy S21, acquistabile a soli 699 euro.

Sempre nella medesima campagna promozionale si possono anche scovare occasioni legate a modelli più economici, ovvero in vendita ad un prezzo che non va oltre i 350 euro. Tra questi possiamo annoverare Xiaomi 11T, Redmi 9A, Motorola E7, Moto G20 o anche un eccellente Motorola Moto G31. La soluzione di Trony non si ferma qui, se volete scoprire e conoscere da vicino i vari prodotti in promozione, ricordatevi di aprire il sito ufficiale.