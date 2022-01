TIM, le migliori promozioni per l’arrivo del 2022

Una prima proposta per gli utenti che attivano una SIM con TIM si chiama Gold Pro. Gli abbonati che sottoscrivono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni mese.

La seconda promozione di TIM si chiama invece Steel Pro. Il pacchetto di questa tariffa prevede consumi senza limiti per effettuare le telefonate ed inviare gli SMS. Al tempo stesso gli abbonati potranno ricevere anche 50 Giga per navigare in rete con la tecnologia del 4G. Il costo previsto per gli utenti è di 6,99 euro ogni trenta giorni.