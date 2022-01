Qualcosa che non ti aspetteresti tutti i giorni di vedere è Samsung che vende chitarre elettriche eppure eccoci qua. Il colosso sudcoreano tramite il proprio laboratorio C-Lab ha messo a punto uno strumento intelligente. Lo scopo del suddetto è aiutare i novelli a imparare a suonare lo strumento ad una maggiore velocità grazie a un sistema tanto intelligente quanto di per sé banale.

Samsung sta di fatto per presentare ZamStar la cui caratteristica principale è ZamString. Qual è di fatto la parte più difficile nell’imparare a suonare una chitarra? Mettere le mani al posto giusto nella tastiera per indovinare gli accordi e le note in generale. Con ZamString ci sarà un aiuto visivo visto la presenza di LED che si accendono a seconda di dove si devono mettere le dita.

Samsung e la chitarra intelligente

In sostanza Samsung ti permetterà di imparare a suonare la chitarra usando semplicemente lo strumento e non dovendo guardare partiti o altro. Ovviamente non è così semplicemente in quanto per poterla suonare veramente devi essere in grado di tradurre con i gesti quello che leggi su un partito, ma sicuramente può aiutare nel processo anche per quelli meno abili con gli strumenti musicali.

Samsung dovrebbe presentare questo strumento intelligente durante il CES 2022 che inizierà a breve. Ci sarà molto di più da scoprire come un’applicazione collegata che dovrebbe permette di personalizzare alcuni aspetti di questi LED. Sarà interessante come il mondo della musica accoglierà tale strumento intelligente. Probabilmente qualche purista storcerà il naso, ma l’importante è l’utente medio.