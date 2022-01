Poiché Facebook lavora continuamente per unire Messenger, WhatsApp e Instagram in modo che funzionino come un sistema interoperabile, stanno crescendo legittime preoccupazioni su come le informazioni degli utenti vengono trattate su queste piattaforme.

Nel gennaio 2021, WhatsApp ha inviato notifiche in-app a oltre 400 miliardi di utenti di WhatsApp in merito all’accettazione degli ultimi termini di servizio e alla politica sulla privacy o alla cancellazione dell’account a rischio. Non c’è da meravigliarsi se l’esodo di massa di utenti da WhatsApp a Telegram, un importante rivale di Facebook, li ha aiutati a ottenere oltre 500 milioni di utenti grazie alla loro qualità e privacy.

Anche Signal, un’altra app di messaggistica crittografata, ha recentemente registrato un enorme aumento degli accessi degli utenti. Tuttavia, in un recente sondaggio, l’81% degli utenti di WhatsApp ha ancora mostrato fiducia e ottimismo nella politica sulla privacy e nella sicurezza dell’app.

Ecco quindi alcune importanti differenze tra WhatsApp e Telegram:

Crittografia end-to-end di Telegram contro WhatsApp

In WhatsApp, i messaggi sono leggibili solo dal mittente e dal destinatario grazie alla funzione di crittografia end-to-end. Tuttavia, i messaggi di cui è stato eseguito il backup su cloud non sono crittografati. In Telegram, invece, la crittografia end-to-end è disponibile e abilitata solo per le chat segrete. Gli utenti possono anche installare timer di autodistruzione nei messaggi. Inoltre, gli utenti non possono inoltrare messaggi da chat segrete e ricevere notifiche se qualcuno tenta di acquisire uno screenshot delle chat private.

Funzionalità di gruppo

Telegram consente l’aggiunta di 200.000 persone in un gruppo. Tali gruppi hanno anche funzionalità uniche come hashtag, sondaggi, quiz, messaggi autodistruttivi, ecc. Puoi condividere fino a 1,5 GB di file tramite l’app. D’altra parte, WhatsApp consente solo 256 partecipanti in un gruppo, con un massimo di 8 persone per le videochiamate di gruppo.

Archiviazione cloud di Telegram

Telegram offre ai suoi utenti un’esclusiva funzionalità di archiviazione cloud illimitata di dati che consente loro di archiviare messaggi, documenti, file e foto sul cloud, accessibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo semplicemente effettuando l’accesso. Questa funzione è assente in WhatsApp, ma può eseguire il backup e ripristina su iCloud e Google Drive. In WhatsApp, puoi inviare file di dimensioni inferiori o uguali a 16 MB alla volta, con documenti che raggiungono fino a 100 MB.

Supporto multipiattaforma

Puoi accedere a Telegram da qualsiasi dispositivo semplicemente inserendo nome utente e password. WhatsApp supporta solo l’accesso da due piattaforme: il tuo cellulare e il web.

Presenza di bot

Telegram viene fornito con un’applicazione integrata unica chiamata Bot che aiuta gli utenti di Telegram a riprodurre musica, sviluppare elenchi di cose da fare, leggere libri, guardare film, giocare, programmare timer, utilizzare un traduttore, ecc. Questa funzione è assente su WhatsApp.