Iliad ha iniziato l’anno col botto. Il noto operatore telefonico francese sta infatti proponendo ancora per questi primi giorni di gennaio 2022 tante offerte di rete mobile ad un costo molto conveniente e proponendo tanti giga, minuti ed SMS.

Iliad continua ancora una volta a colpire nel segno grazie al suo notevole catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato, infatti, per i primi giorni di gennaio (fino all’11 gennaio, per la precisione) l’operatore telefonico francese renderà ancora disponibili numerose offerte super convenienti.

Tra queste, ci sono alcune con un costo mensile molto basso pari a soli 4,99 euro. Una di queste è l’offerta denominata Iliad Voce e permette di utilizzare ogni mese 40 MB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. Oltre a questo, non manca poi la possibilità di attivare ancora la super promozione denominata Iliad Flash 150. Quest’ultima offerta è infatti una delle più convenienti, dato che a soli 9,99 euro al mese offre addirittura 150 GB per navigare, a cui si aggiungono sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Per chi necessita di un minor quantitativo di traffico dati, abbiamo poi l’offerta denominata Iliad Giga 40. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare 40 GB di traffico dati al mese ad un costo mensile di 6,99 euro, a cui vanno sempre ad aggiungersi minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come via di mezzo c’è infine Iliad Giga 80, che propone 80 GB di traffico per navigare ad un costo di 7,99 euro al mese.