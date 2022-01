Iliad batte addirittura Tim superando Vodafone con il nuovo 5G

Anche questa volta sarà un gioco da ragazzi per Iliad ottenere nuovi clienti, ecco la promozione migliore in assoluto

Questo 2022 si preannuncia ben predisposto ad un ulteriore crescita dei soliti gestori che riescono a fare man bassa in tutto il panorama della telefonia mobile. Ora, dice la verità: chi di voi non sta pensando a Iliad? Chiaramente nessuno, visto che si tratta del gestore è più predisposto ad un miglioramento costante tra tutti quelli che si conoscono in Italia.

I programmi dell’azienda sono sempre gli stessi e convergono in un’unica direzione: ottenere sempre più utenti per raggiungere traguardi sempre più alti. Iliad a tutte le carte in regola per avere una crescita esponenziale ma soprattutto basata sul raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto mettendo in gioco sempre più opportunità all’interno delle sue offerte che, ricordiamo, non cambiano mai né per il prezzo né per quanto riguarda i contenuti offerti una volta sottoscritta la promo. Secondo quanto riportato ufficialmente, è ancora disponibile l’offerta da 150 giga in 5G sul sito ufficiale.

Iliad: l’offerta migliore è ancora sul sito ufficiale ma per poco tempo, ecco la Flash 150

Iliad sta continuando a promuovere le sue migliori soluzioni, tra le quali figura ormai da quasi un mese e più la Flash 150. Si tratta di un’offerta che a pochi rivali in giro per il mondo della telefonia mobile, alla luce dei contenuti che offre ma soprattutto per via del prezzo che mette al cospetto degli utenti.

Bastano infatti 9,99 € al mese per sempre per avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga in 5G per navigare sul web. L’offerta sarà però ancora disponibile solo per pochi giorni.