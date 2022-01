Le offerte Expert fanno sognare gli utenti, la maggior parte dei prezzi sono bassi e permettono ai vari consumatori di accedere a prodotti di tecnologia di altissimo livello, in vendita a cifre decisamente ridotte, al meno rispetto ai listini del periodo stesso.

Uno degli aspetti più importanti della campagna promozionale, è sicuramente la sua versatilità, è bene ricordare infatti che la disponibilità degli sconti è garantita sia in negozio che online sul sito ufficiale, con alle spalle la spedizione a pagamento presso il domicilio, su ogni ordine effettuato (tranne che in rari casi). Non mancano le solite garanzie legali della durata di 24 mesi, ed assolutamente la versione no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

Expert: offerte così non si erano mai viste prima

Con Expert non si scherza, il suo volantino vuole ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore degli utenti italiani, e per questo motivo ha deciso di scontare alcuni dei prodotti più interessanti ed in voga dell’ultimo periodo. I top di gamma inclusi nella campagna, sono Oppo Find X3 Neo, il dispositivo che racchiude specifiche di altissimo livello, dietro una cifra di soli 549 euro, per salire poi sull’Apple iPhone 12 Mini, disponibile a 649 euro.

Non mancano anche prodotti decisamente più economici, i quali sono perfettamente rappresentati da Wiko Power U20, Oppo A53s, Redmi 10, Redmi 9A o anche Oppo A94, con prezzi che in questo caso non andranno oltre i canonici 300 euro della fascia medio-bassa.