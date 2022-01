Esselunga prova ad assecondare il più possibile le richieste dei consumatori italiani, lanciando una campagna promozionale in grado di scontare la maggior parte dei prodotti inclusi nel catalogo aziendale, senza comunque riservare brutte sorprese o limitando al massimo le possibilità di scelta.

Spendere poco con Esselunga potrebbe essere davvero più semplice del previsto, il volantino riparte da dove si era fermata la soluzione precedente, ovvero disponibilità estesa in ogni singolo negozio in Italia, senza limitazioni o vincoli (se non l’impossibilità di acquistare tramite il sito ufficiale). I prodotti sono commercializzati no brand, per la telefonia mobile, e con alle spalle una garanzia della durata di 2 anni.

Esselunga: spettacolari offerte da non perdere

Esselunga convince gli utenti ad acquistare la tecnologia di ultima generazione, con una lunghissima serie di promozioni da non perdere assolutamente di vista. I prezzi sono relativamente bassi anche sull’acquisto di smartphone di fascia alta, come ad esempio Galaxy S21, proposto a soli 748 euro, ma anche uno a scelta tra Apple iPhone 13 Mini, in vendita comunque a 898 euro, passando anche per un Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto a 378 euro.

Gli utenti che vorranno invece buttarsi a capofitto su un prodotto decisamente più economico, potranno scegliere tra Galaxy A22, Oppo A53s, Realme C25Y, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9At, Galaxy A52s, Oppo A94 e Redmi Note 10 5G, con una spesa non superiore ai 348 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino descritto nell’articolo, dovete appoggiarvi direttamente al sito ufficiale.