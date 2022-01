Le offerte lanciate in questi giorni da Comet, riescono a distruggere letteralmente i piani di successo di Unieuro, permettendo ai vari consumatori di raggiungere un eccellente livello di risparmio, affiancato da prezzi bassi applicati sui prodotti di maggiore qualità.

Il volantino non delude le aspettative di coloro che speravano di vedere effettivamente le medesime riduzioni delle scorse settimane, oltre a questo risulta essere anche attivo praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale. In tal modo sarà possibile acquistare dal divano di casa, ricevendo il tutto presso il domicilio a costo completamente azzerato (solo al superamento dei 49 euro di spesa).

Comet: nuove offerte e prezzi incredibilmente bassi

Il volantino Comet punta fortissimo sull’idea di offrire al consumatore uno sconto immediato, senza limitare la scelta a specifiche aree o categorie di prodotti. Ecco quindi che con la campagna promozionale corrente sarà possibile aggiungere al carrello praticamente ciò che si vuole, godendo in cassa di una riduzione applicata istantaneamente sullo scontrino finale.

Quest’ultima dipenderà direttamente dal livello di spesa che si sarà raggiunto, Comet ha diffuso tagli ben precisi con altrettanti sconti fissi da non perdere. Gli utenti che spenderanno tra 300 e 599 euro risparmieranno 50 euro, tra 600 e 899 euro saranno 100 euro, per salire poi a 200 euro tra 900 e 1999 euro, oppure ben 500 euro per gli acquisti superiori ai 2000 euro.

Se volete capire e conoscere da vicino il volantino comet, il consiglio è di aprire subito le pagine che trovate elencate in esclusiva sul sito ufficiale.