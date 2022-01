Le offerte Carrefour nascondono in un elenco shock alcune delle migliori promozioni dell’ultimo periodo, permettendo a tutti gli utenti di riuscire a spendere sempre meno, senza doversi mai preoccupare della qualità generale dei prodotti che andranno ad aggiungere al carrello.

Il volantino ripercorre esattamente le stesse linee guida delle soluzioni precedenti, in altre parole i prodotti sono distribuiti con garanzia di 2 anni, sono sbrandizzati (solo gli smartphone, ovviamente), e sopratutto i prezzi sono da considerarsi attivi in esclusiva nei singoli punti vendita fisici sul territorio nazionale. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Se volete i codici sconto Amazon gratis, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram interamente dedicato ad Amazon.

Carrefour: offerte segrete e prezzi sempre più bassi

Carrefour continua a proporre un volantino che punta fortissimo su un singolo modello di smartphone, un prodotto da meno di 100 euro, con il quale è davvero possibile pensare di risparmiare al massimo, ed allo stesso tempo godere di prestazioni complessivamente discrete. Stiamo parlando di TCL 20s in vendita a soli 99 euro, alle condizioni descritte in precedenza.

Nel caso in cui non lo conosceste, scopriamo la scheda tecnica definitiva. Questa coinvolge un display IPS LCD da 6,22 pollici di diagonale (e risoluzione HD+), 2GB di RAM, 32GB di memoria ROM (che ricordiamo essere completamente espandibile tramite microSD), per passare poi a 2 fotocamere posteriori da ben 12 megapixel, ed una batteria da 4000mAh, per una autonomia complessivamente più che soddisfacente, se confrontata con la qualità generale del prodotto stesso.