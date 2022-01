Bennet raccoglie all’interno del proprio volantino alcune delle migliori offerte del periodo, applicandole sugli smartphone, e mettendole a disposizione di tutti gli utenti che decideranno di avvicinarsi ai vari punti vendita sul territorio nazionale.

Dovete sapere infatti che la disponibilità della stessa è garantita solamente nelle location fisiche, non online sul sito ufficiale o comunque presso altre realtà in Italia. Al netto di tale limitazione, comunque, i prodotti sono completamente sbrandizzati, e prevedono sempre la garanzia di 24 mesi, da esercitare nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

Bennet: offerte con i prezzi più bassi degli ultimi mesi

Con la campagna promozionale di Bennet, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spaziare tra tantissime categorie merceologiche, e sopratutto prodotti dall’ottima qualità generale. Uno dei modelli più in voga è chiaramente l’ottimo Apple iPhone 11, disponibile nel periodo corrente a soli 549 euro, e con alle spalle una scheda tecnica di primissimo livello, nonostante sia presente sul mercato da più di un anno ormai.

Non mancano anche modelli in vendita a meno di 180 euro, sono infatti acquistabili prodotti del calibro di Oppo A16, Alcatel 1Q, Vivo Y21 o anche Galaxy A12, tutti proposti nella loro variante no brand con garanzia della durata di 24 mesi. I migliori sconti del volantino Bennet sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, in questo modo riuscirete a spendere poco e scoprire i vari prezzi che vi aspettano, senza dovervi recare anzitempo in negozio.