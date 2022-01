WhatsApp, la popolarissima app di messaggistica istantanea, sarà bloccata su milioni di smartphone in poche settimane.

Gia’ dal 1 novembre 2021 gli smartphone non aggiornati non potranno più supportare WhatsApp. Molti dispositivi avranno semplicemente bisogno di un aggiornamento software, ma alcuni telefoni meno recenti non saranno in grado di aggiornarsi al livello richiesto e non potranno utilizzare l’app per sempre.

Si pensa che a circa 40 smartphone diversi verrà bloccato l’utilizzo di WhatsApp, il che potrebbe avere un impatto su milioni di utenti di telefoni cellulari. Se il tuo smartphone è nell’elenco, dovrai aggiornare il tuo software operativo (SO) o acquistare un nuovo smartphone completamente.

Se utilizzi uno smartphone Android, dovrai eseguire l’aggiornamento ad Android 4.1 o versioni successive per continuare a utilizzare WhatsApp. E se sei un utente iPhone, devi essere in esecuzione su iOS 10 o versioni successive.

Ciò significa che chiunque utilizzi un iPhone 4 o precedente dovrà eseguire l’aggiornamento a un nuovo smartphone per continuare a utilizzare WhatsApp, poiché il dispositivo è troppo vecchio e non supporta iOS 10 o successivo.

Gli smartphone Android più diffusi che dovranno essere aggiornati includono Huawei Ascend Mate e Samsung Galaxy S3.

Ecco un elenco dei telefoni che non supporteranno più WhatsApp:

Alcatel

Archos 53 Platinum

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend D2

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend P1 S

Best L2 II

Best L3 II

Best L4 II

Best L5 II

Best L7 II

Caterpillar Cat B15

Galaxy Ace 2

Galaxy Core

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy Xcover 2

Grand Memo

Grand X Quad V987

HTC Desire 500

iPhone SE (2016 edition)

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Lenovo A820

Lucid 2

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus F5

Optimus F6, Enact

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus L4 II Dual

Optimus L5

Optimus L5 Dual

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Run F1

THL W8

UMi X2

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Xperia Arc S

Xperia Miro

Xperia Neo L

ZTE V956

Tralasciando le app obsolete, l’aggiornamento del sistema operativo è importante in quanto questi aggiornamenti possono aiutare a proteggere il dispositivo dai rischi per la sicurezza.