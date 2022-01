Vodafone: il 2022 apre con tre offerte per i vecchi clienti fino a 100GB

Credete di pagare tanto, magari con qualche disservizio. Asserito ciò cosa fareste? Il 90% di certo cambierebbe gestore e opterebbe per qualcosa di diverso, mentre solo il 10% tende a restare fedele al proprio provider.

Nel caso di Vodafone sono veramente tanti gli utenti che sono andati oltre tutto ciò, facendosi convincere dei prezzi bassi e dei tanti contenuti. Per tale motivo Vodafone crede di avere le carte in regola per recuperare parte del suo pubblico semplicemente lanciando delle offerte strepitose come quelle che trovate qui sotto.

Vodafone apre al rientro degli utenti con tre offerte Special, ecco le migliori

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited