Unieuro propone ai consumatori una campagna promozionale veramente invitante, con tantissimi smartphone scontati del 50%, in questo modo tutti gli utenti possono dormire sonni tranquilli, e pensare di risparmiare al massimo, indipendentemente dalla qualità del prodotto selezionato.

Il volantino riprende esattamente tutto quanto di buono avevamo visto in passato, ciò sta a significare che è attivo sia in negozio che sull’e-commerce di Unieuro; coloro che opteranno per questa seconda strada, indipendentemente da tutto, potranno pensare di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, senza vincoli in merito alle categorie merceologiche o similari.

Unieuro: quanti sconti assurdi in questo volantino

Con il nuovo volantino Unieuro non si scherza assolutamente, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale di altissimo livello, con molti dei top di gamma del 2021 in promozione a prezzi decisamente abbordabili. I modelli che maggiormente hanno attratto la nostra attenzione, sono Galaxy Z Fold3, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1399 euro, come anche Galaxy S21+, proposto a 749 euro, oppure il più economico Xiaomi 11T Pro, disponibile a soli 649 euro.

Nel momento in cui si volesse invece dimezzare letteralmente la spesa finale, l’occhio cade irrimediabilmente su Realme C21Y, Realme 8i o anche il bellissimo Realme GT Master Edition, disponibile a 329 euro. Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati sia in negozio che online sul sito ufficiale, ricordando che tutti i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 2 anni.