Unicredit finisce ancora una volta all’interno di un messaggio phishing, nonostante più volte gli utenti abbiano avuto a che fare con qualcosa del genere. Bisogna stare molto attenti visto che si possono perdere soldi dal proprio conto corrente semplicemente cliccando su un link.

UniCredit immischiata in una truffa: ecco il messaggio che cita il suo nome ed inganna gli utenti

E’ Unicredit la banca che figura all’interno del messaggio truffa che sta girando ormai da diversi giorni. Purtroppo sono tante le persone che ci sono cascata inesorabilmente, fino addirittura a perderci tanti risparmi. Il finto messaggio di blocco del conto avrebbe preso il sopravvento, diffondendosi in tutta Italia. Basterà però evitare di cliccare sul link per non avere problematiche di nessun genere.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT