Tim raddoppia le offerte in questo periodo e propone molte varianti e promo che possono essere attivate solo in questo periodo, scopriamole insieme. Inoltre, i clienti TIM possono raddoppiare il numero di GB a loro disposizione da mobile aggiungendo solo 0,99€ al mese al costo della loro offerta.

La promozione è valida sia per i nuovi clienti che per coloro che sono già clienti TIM, e riguarda queste offerte:

Supergiga;

TIM Super4G;

Super SQUADRA 5G;

TIM Giovani 5G;

SQUADRA Juniores.

L’opzione può essere disattivata in qualsiasi momento.

100 GB per 3 mesi a 19,99 euro

Per chi ha la necessità di connettersi al Wi-Fi ma senza vincoli di limite mensile e navigare in peinaquesta è la proposta ideale: una Internet Card da 100 GB da utilizzare gratuitamente per tre mesi a 19,99 euro.

Dopo tre mesi l’offerta è rinnovabile con 20 gigabyte a 9,99 eiuro al mese.

A chi ha bisogno anche del modem in cui inserire la Internet Card, TIM propone il modem TIM Wi-Fi 4G a 29,90 euro al mese (invece di 49,90 euro al mese, così si risparmia 20 euro al mese). E se vuoi un modem ancora più performante, c’è il TIM TIM Wi-Fi 4G Plus a 79,90 euro anziché 99,90.

Prova gratuitamente la rete 5G

Come abbiamo già spiegato in queste pagine, la navigazione 5G è attualmente già disponibile in diverse aree del territorio italiano per tutti gli smartphone abilitati al 5G. Con TIM puoi provare la rete 5G più veloce d’Europa per un mese, gratis e senza restrizioni. Successivamente è possibile rinnovare l’offerta a soli 5 euro al mese, senza costi di attivazione.

Le prestazioni sono fino a 10 volte più veloci rispetto a quelle attuali su 4G. Infatti la navigazione 5G in download arriva fino a 2 Gbps in download (e fino a 700 Mbps in download se in 4/5G).