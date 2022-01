TikTok ha attraversato un’esistenza piuttosto tumultuosa. Ha raggiunto molta popolarità, è stato quasi cacciato dagli Stati Uniti dall’ex presidente Donald Trump e alla fine ha ottenuto una sospensione dell’esecuzione dall’attuale presidente Joe Biden.

La popolare app di video rimane sotto una nuvola di sospetti e, come tutte le app di proprietà di aziende con sede in Cina, rimangono dubbi su come utilizza i dati. Questa, ovviamente, non è una domanda posta esclusivamente alle società di app con sede in Cina. Il proprietario di Facebook Meta Platforms ha avuto la sua parte di controversie nel 2021 su come utilizza i dati nelle sue app.

Nessuno di questi problemi politici o preoccupazioni sulla privacy sembra effettivamente avere un impatto sulla volontà dei consumatori di utilizzare queste applicazioni. TikTok è in cima alla lista di Apptopia delle dieci app più scaricate negli Stati Uniti nel 2021 con 94 milioni di download. Sono 30 milioni in più rispetto a Instagram di Meta/Facebook che è arrivato secondo con 64 milioni di download.

“Molte di queste app sono le stesse ogni anno, con Facebook Meta che possiede quattro dei primi 10 posti e la maggior parte è dedicata alle app di social network“, ha spiegato Apptopia.

Quali sono state le 10 app più scaricate del 2021?

“Molte volte le app più scaricate sono quelle con effetto rete. Guardando al mercato statunitense, è un insieme di app simile, ma ciò che è diverso quest’anno è che HBO Max è l’unica app in abbonamento per lo streaming video che ha fatto meglio. L’anno scorso sia Netflix e Disney+ erano nella classifica“, ha scritto Apptopia.

Ciò non significa che Netflix (NFLX) – Get Netflix, Inc. Report e l’app Disney (DIS) – Get Walt Disney Company Report siano diminuite in popolarità poiché le persone che l’hanno scaricata in precedenza non hanno bisogno di farlo di nuovo a meno che ottengono un nuovo dispositivo. È, tuttavia, almeno un segno aneddotico che l’app HBO Max abbia compiuto alcuni progressi per diventare uno dei migliori giocatori nello spazio di streaming.

Queste sono le prime 10 app più scaricate negli Stati Uniti nel 2021: