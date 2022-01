L’azienda automobilistica tedesca Mercedes sta pianificando da tempo l’arrivo ufficiale della sua concept car, ovvero della nuova Mercedes Vision EQXX. Quest’ultima sarà svelata ufficialmente fra pochissimi giorni (il 3 gennaio 2022, per la precisione) e nel corso delle ultime ore è stata avvistata in nuovi video teaser.

Mercedes Vision EQXX: avvistata in alcuni teaser la nuova concept car di Mercedes

La nuova concept car del noto marchio automobilistico tedesco si appresta ad essere un importante veicolo per la strategia di elettrificazione dell’azienda. Come già accennato, in queste ore sono stati pubblicati alcuni video teaser ufficiali da parte della stessa Mercedes.

In questi video, l’azienda ha sottolineato come questa vettura sarà davvero il top per quanto riguarda l’efficienza. Dovrebbe infatti essere in grado di percorrere su strada con una enorme autonomia pari ad addirittura 1000 km. Una feauture, questa, che sembra che sarà dovuta all’implementazione notevole dell’aerodinamica ma non solo. Nei video teaser, infatti, si parla anche della possibilità di poter sfruttare l’energia solare.

Come già detto, mancano soltanto un paio di giorni ormai per vedere arrivare in veste ufficiale la nuova Mercedes Vision EQXX durante l’evento che si terrà il 3 gennaio 2022. Vi ricordiamo che l’annuncio di questo nuovo veicolo rappresenterà per il noto marchio tedesco un ulteriore passo importante verso l’elettrificazione e l’ecosostenibilità dei suoi veicoli. Questa prima concept car sarà soltanto la prima di una lunga serie ad essere dotata di batterie di nuova generazione. Queste ultime saranno caratterizzate da delle celle con una densità energetica nettamente maggiore rispetto agli attuali veicoli dell’azienda.