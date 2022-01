Iliad sta preparando un 2022 ricco di sorprese per tutti i suoi abbonati. Il gestore francese punterà anche nel nuovo anno sulle sue oramai classiche tariffe low cost. Ancora per qualche giorno, gli abbonati potranno scegliere i vantaggi di una tariffa come la Giga 150. La ricaricabile prevista da Iliad ha un costo di rinnovo pari a 9,99 euro e prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica più 150 Giga per la connessione di rete.

Iliad, due tariffe alternative per il nuovo anno

La Giga 150 non sarà l’unica grande promozione di Iliad in questo inizio 2022. Gli abbonati infatti potranno attivare altre due opzioni come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da qualche mese a questa parte ha sostituito ufficialmente nei listini di Iliad la popolare ricaricabile, Giga 50. I clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 80 Giga per la connessione di rete. I clienti avranno anche a loro disposizione 6 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per i clienti è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda promozione per gli abbonati è la Giga 40. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 6,99 euro ogni trenta giorni. I clienti avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga per la connessione internet.

Queste promozioni, così come la Giga 150, prevedono un costo di attivazione pari a 10 euro per la ricezione della SIM.