Il BitCoin ha chiuso a dicembre con un calo del 19%, la sua più grande perdita mensile da maggio. Questo è stato anche il peggior dicembre dal 2013. E il suo aumento del 60% nel 2021 ha segnato il suo più piccolo guadagno per un anno in crescita dal 2015, quando è salito del 36%. Venerdì, la moneta è scesa fino al 3,5% prima di rimbalzare leggermente per essere scambiata a circa 46.300 dollari.

Che i Bitcoin abbiano avuto un anno di svolta, è ormai risaputo, considerando il fatto che si e’ dimostrato il più utilizzato nel mondo delle criptovalute, riuscendo a catturare attenzione da parte della finanza e del pubblico in generale.

“Stiamo assistendo a un po’ più di volatilità”, ha dichiarato in un’intervista Chris Gaffney, presidente dei mercati mondiali di TIAA Bank. “È un bene speculativo”.

Ecco spiegata la volatilita’ del Bitcoin

Matt Maley, chief market strategist per Miller Tabak + Co., afferma che la volatilità di fine anno di Bitcoin potrebbe essere il risultato di investitori che abbandonano le operazioni non vincenti.

“Agli investitori istituzionali piace aumentare le loro grandi partecipazioni alla fine dell’anno e ridimensionare (o in alcuni casi, scaricare) i loro perdenti”, ha scritto in una nota questa settimana. “Beh, indovina un po’? Quest’anno molti giocatori istituzionali sono arrivati ​​in ritardo al gioco su Bitcoin e altre criptovalute”.

I guadagni di Bitcoin per l’anno rimangono impressionanti e non sta andando così male come durante i precedenti drawdown. Il suo calo del 30% dal suo massimo non è così drastico come gli altri cali che ha sperimentato. Il calo medio da un record si aggira intorno al 46%, secondo Bespoke Investment Group. Il pullback di metà anno di Bitcoin è stato anche peggio, con la moneta in calo di oltre il 50% al suo minimo.