CoopVoce apre il 2022 con offerte shock da 100GB, ecco un regalo clamoroso

CoopVoce ha chiuso il suono alla grande grazie alle offerte presenti sul sito ufficiale che mettono in luce il gestore come uno dei migliori in assoluto.

A dimostrarlo ecco le tre offerte della linea Evolution che vanno avanti da qualche mese con gran successo grazie ai contenuti ma soprattutto ai prezzi. Inoltre sottoscrivendone una, ecco 15 € gratis sul credito residuo.

CoopVoce: un 2022 da top provider, ecco quali sono le offerte più gettonate dal pubblico

Da quando arrivano le migliori offerte riguardanti il mondo dei gestori virtuali, CoopVoce si dimostra di continuo uno dei migliori provider su piazza. Ecco le migliori promo:

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: