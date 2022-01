Coop e Ipercoop rincorrono le altre realtà della rivendita di elettronica, proponendo una propria versione dei saldi di fine anno, raccolta in un volantino molto interessante e condito con prezzi decisamente più bassi dei vari listini del periodo, indipendentemente dalla categoria merceologica, o dai prodotti in generale.

Il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito favorevole per tutti gli utenti che si avvicineranno al volantino, ricordando ad ogni modo l’importante limitazione: gli acquisti possono essere effettuati solamente da coloro che si recano sul sito ufficiale (con però spedizione gratuita al superamento dei 19 euro di spesa), non sarà possibile affidarsi ai negozi fisici.

Coop e Ipercoop: le offerte sono da primato

Con le nuove offerte di Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di accedere ad alcuni ottimi prodotti, spendendo comunque cifre relativamente ridotte rispetto al listino originario, sebbene siano tutti modelli lanciati sul mercato nel corso degli ultimi anni, quindi non proprio recentissimi.

I due prodotti di cui consigliamo sempre l’acquisto, sono Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, entrambi possono essere acquistati a meno di 500 euro, e garantiscono ugualmente discrete prestazioni generali, in confronto alle alternative più recenti che il mercato è in grado di offrire. Non mancano chiaramente riferimenti a versioni più economiche, quali sono ad esempio Galaxy A32, Alcatel 1B o anche Oppo A16, tutti prodotti in vendita a non più di 239 euro. I dettagli della campagna sono visionabili direttamente sul sito ufficiale.