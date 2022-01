La lista nascosta di offerte Comet con smartphone al 50%, rappresenta il più bel punto di partenza per gli utenti che vogliono accedere a prodotti dalla qualità elevata, ma non sono disposti a spendere cifre particolarmente elevate. L’occhio al risparmio è importante e garantito, grazie ad un volantino versatile e davvero ricco di sorprese.

Tutti hanno la possibilità di accedere all’ottima campagna promozionale, indipendentemente dalla strada che decideranno di intraprendere, sarà possibile recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Quest’ultimo rappresenta una via molto apprezzata, poiché prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet da paura: tutte le offerte del volantino

Comet sa come invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, per l’occasione l’azienda ha deciso infatti di attivare la campagna promozionale Sconto Immediato. Questa segue gli iter che molto spesso abbiamo visto ad esempio da Mediaworld, ovvero l’utente può decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, ed in cambio ricevere uno sconto immediato sul valore finale dello scontrino.

La riduzione sarà direttamente proporzionale al livello di spesa raggiunto, i tagli sono i seguenti: sopra i 2000 euro, tra 900 e 1999, tra 600 e 899 euro e tra 300 e 599 euro. In cambio, Comet offrirà uno sconto rispettivo di 500, 200, 100 e 50 euro. Prestate attenzione, non verrà emesso un buono o un rimborso, ma verrà applicato direttamente sul valore finale dello scontrino. I dettagli li trovate qui.