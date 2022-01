I prezzi da carrefour sono tra i più bassi mai visti prima, in questo modo gli utenti hanno la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, nel momento in cui dovessero decidere di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, inclusi comunque gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino ripercorre esattamente le stesse linee guida delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli ordini possono essere completati solo ed esclusivamente da coloro che decidono di recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, non tramite il sito ufficiale. Indipendentemente da tale limitazione, i prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre quindi tutti i difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti.

Carrefour: ecco le migliori offerte del periodo

Carrefour prova ad avvicinare gli utenti alla telefonia mobile, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda ed a tratti incantevole. Al suo interno si trovano prodotti di ogni tipo, con un piccolissimo focus sugli smartphone, in quanto è presente solo un modello relativamente economico.

Il suo nome è TCL 20S ed è in vendita a soli 99 euro; a conti fatti la scheda tecnica rispecchia perfettamente le aspettative del consumatore, in quanto si tratta di uno smartphone con display IPS LCD da 6,22 pollici e risoluzione HD+, affiancato da 32GB di memoria interna (che ricordiamo essere espandibile), nonché 2GB di RAM, concludendo il tutto con una batteria abbastanza capiente, pari a 4000mAh.