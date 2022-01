Auguri di Capodanno: i migliori su Whatsapp e Telegram

Nel migliore o nel peggiore dei modi, l’importante è che anche quest’anno sia passato. Di giorno in giorno, tra un sorriso, un dispiacere, il puro divertimento, i molteplici “Non ho voglia di…”, la consapevolezza di una felicità sottile, e il raggiungimento dei nostri obiettivi, è proprio qui che si attua la vita. Ora non ci resta che proiettare il nostro sguardo verso il 2022 tenendo sott’occhio la lista dei buoni propositi fin da subito. Come iniziare? Senza dubbio augurando spensieratezza, gioia e pace alle persone che amiamo. Non avete voglia di scrivere perché siete troppo impegnati a festeggiare? Nessun problema, questo elenco per gli Auguri di Capodanno vi aiuterà senza alcun dubbio.

Auguri di Capodanno: le frasi più belle da dedicare e inviare su Whatsapp e Telegram

Iniziamo dalla sezione delle citazioni più poetiche, per i sentimentali dagli animi profondi e riflessivi. Tra queste:

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.” – Benjamin Franklin

“La speranza sorride dalla soglia dell’anno a venire, sussurrando «sarà più felice».” – Alfred Tennyson

“La gioventù è quando è permesso di restare alzati fino a tardi la vigilia di Capodanno. La mezza età è quando si è costretti.” – Bill Vaughan

“Domani è la prima pagina bianca di un libro di 365 pagine. Scrivila bene” – Brad Paisley

“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante” – Cesare Pavese

“Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere” – Sarah Ban Breathnach

Per chi invece, per il primo dell’anno non ha alcuna intenzione di riflettere, questi sono gli auguri di Capodanno migliori: