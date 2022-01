Sembra che Samsung non possa fare a meno di far trapelare online alcuni dettagli sul Galaxy S21 FE prima del lancio sul mercato. A distanza di circa una settimana dal lancio ufficiale, la società ha mostrato per errore una serie di custodie realizzate su misura per il dispositivo.

Sono state individuate quasi quindici custodie per il Samsung Galaxy S21 FE suddivisibili in alcune tipologie principali. Due dei tipi di custodia sono incolori e piuttosto trasparenti, mentre le altre (una molto sottile, la Smart Clear View e una in silicone) sono abbinate al colore del dispositivo. Anche la custodia Thin Strap è trasparente (ad eccezione di alcuni dettagli). La custodia Smart Clear View mostra informazioni utili attraverso una sorta di finestra trasparente e la custodia in silicone è la più standard tra tutte quelle trapelate. Tutti e tre i tipi di custodia sono disponibili anche in nero, color oliva, lavanda e in bianco, tranne la custodia in silicone, che sembra avere un’opzione con alcune parti in arancione.

Samsung: nuovi leaks, mostrate alcune delle custodie ufficiali del Galaxy S21 FE

Manca solo una settimana alla presentazione ufficiale del nuovo Galaxy S21 FE, anche se non c’è molto da rivelare visto il numero di leaks che ci sono stati fino ad ora. Sappiamo già che aspetto ha, quanto costerà e quali opzioni di colore saranno disponibili e che probabilmente eseguirà Android 12 fin da subito. Conosciamo anche tutte le sue specifiche e caratteristiche. Come se tutto ciò non fosse abbastanza, abbiamo anche visto un video che ritrae una delle prime unità realizzate. Nonostante tutte le foto e le informazioni trapelate, è sempre interessante vedere cosa può fare l’S21 FE in termini di prestazioni. Di quei leaks non se ne ha mai abbastanza. Il Samsung Galaxy S20 FE tra l’altro era incredibile, quindi abbiamo delle aspettative sul suo successore.