Uno dei tanti vantaggi dell’abbonamento a PlayStation Plus è ricevere giochi gratuiti ogni mese. Solo nel 2021, Sony ha regalato Control, Final Fantasy 7 Remake, Battlefield V e Star Wars: Squadrons. Ma la crescente collezione di giochi PS Plus gratuiti può solo migliorare nel 2022.

L’anno sta sicuramente iniziando alla grande, poiché Sony ha annunciato tre giochi gratuiti degni di nota per gli abbonati a PS Plus in arrivo a gennaio. Se paghi per PS Plus, riceverai gratuitamente Persona 5 Strikers, Dirt 5 e Deep Rock Galactic il mese prossimo. Due dei tre hanno anche versioni PS5.

Ecco i giochi che gratutiti di Gennaio

Persona 5 Strikers (PS4): unisciti ai Phantom Thieves e contrattacca contro la corruzione che sta invadendo le città in tutto il Giappone. Una vacanza estiva con amici intimi prende una svolta improvvisa quando emerge una realtà distorta; scorprire la verità e redimere i cuori dei prigionieri per sventare crisi!

Dirt 5 (PS4 e PS5): DIRT 5 è il titolo più ambizioso della leggendaria serie di fuoristrada di Codemasters. Con nuove funzionalità e un’azione mozzafiato, DIRT 5 crea un’atmosfera che offre grandi corse epiche, pura espressione di stile e skills di guida.

Deep Rock Galactic (PS4 e PS5): Deep Rock Galactic è un FPS cooperativo da 1-4 giocatori, mettiti nei panni di nani spaziali, ambienti 100% distruttibili, grotte generate proceduralmente e orde infinite di mostri alieni.

Tutti e tre i giochi potranno essere scaricati gratuitamente per i membri di PS Plus a partire da martedì 4 gennaio. Se stai leggendo questo prima di quella data, hai ancora tempo per scaricare i giochi gratuiti di dicembre.

A dicembre, Sony ha regalato Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains e Mortal Shell. C’erano anche tre giochi VR bonus: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition e Until You Fall. Assicurati di aggiungerli tutti alla tua libreria di giochi finché puoi.