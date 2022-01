Non si può negare che Pixel 6 e la rispettiva variante Pro siano tra i migliori smartphone prodotti da Google fino ad ora. Con il suo primo chipset, oltre a una configurazione della fotocamera all’avanguardia e altre funzionalità di punta, l’azienda ha davvero fatto centro. Tuttavia, per quanto possano piacere, nessun dispositivo è perfetto e anche i Pixel 6 e 6 Pro hanno problemi hardware e software. Uno particolarmente fastidioso riguarda il touchscreen.

Pare che i dispositivi si blocchino senza alcuna ragione ignorando tutti gli input tattili per 1-2 secondi ogni volta. Sebbene sia un problema che deve essere risolto da Google, un utente su Reddit è riuscito a trovare una soluzione temporanea per questo problema, anche se un po’ estrema. Un utile thread dell’utente /u/micku7zu tenta di individuare le cause di questi bug dei dispositivi Pixel 6. A quanto pare, quando un servizio di accessibilità con l’autorizzazione “canPerformGesture” è abilitato, lo schermo può fermarsi per alcuni secondi ogni volta che la carica residua della batteria si riduce ulteriormente.

Google Pixel 6 e 6 Pro: riscontrati problemi con il touchscreen, in arrivo una soluzione

Se questo problema ti riguarda, il trucco per fermarlo pare che sia la disattivazione totale di tutti i servizi di accessibilità. Con tutti intendiamo proprio tutti. Come anticipato poco fa, questa è una soluzione un po’ radicale per un bug temporaneo che presto sarà riparato dall’azienda. Probabilmente è anche una soluzione impossibile se utilizzi molti dei servizi. Se stai riscontrando questo problema tecnico e preferisci una soluzione più appetibile, puoi provare più che altro ad inviare un rapporto su Google Issue Tracker per attirare l’attenzione dell’azienda.

Fortunatamente, la società ha già riconosciuto il problema con il touchscreen dei Pixel 6 e 6 Pro. Anche se, l’azienda menziona che potrebbe riscontrare alcune difficoltà nel cercare una soluzione, che dovrebbero comunque essere temporanei. Nel frattempo, se sei interessato alla soluzione proposta dall’utente di Reddit citato prima, dovrai vivere senza servizi di accessibilità o semplicemente sopportare questo bug fino all’arrivo di un aggiornamento.