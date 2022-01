Nel tentativo di ottenere l’ottima One UI 4 sul maggior numero di dispositivi, il più rapidamente possibile, il processo di implementazione ha raggiunto già la serie Galaxy S20 FE e Galaxy S10. Non è così scontato se consideriamo che Samsung ha iniziato a rilasciare l’ultima versione di Android 12 per S20 e Note 20 di recente. L’azienda non mostra segni di rallentamento nel rilascio degli aggiornamenti, il che è un’ottima notizia per i suoi clienti.

Come riportato da XDA Developers, Samsung ha originariamente stimato una versione 2022 per One UI 4 su S20 FE e S10 di due anni fa. Quindi, quest’ultimo aggiornamento in anticipo si presenta come una bella sorpresa per chi possiede uno dei due device. Il Galaxy S10 (SM-G97xF) – modello con Exynos 4G – ha iniziato a ricevere la versione del firmware G97xFXXUEGULB in Germania e Svizzera, inclusa la patch di sicurezza di dicembre e tutte le migliorie di Android 12/One UI 4.0.

Samsung Galaxy S20 FE e S10 ricevono Android 12 con ONE UI 4

La versione del firmware G781BXXU4DUL9 è stata individuata sul Galaxy S20 FE (SM-G781B — con Exynos e 5G), ma solo in Svizzera. Supponendo che non ci siano eventuali problemi, possiamo aspettarci che l’implementazione dell’aggiornamento venga estesa ad altri Paesi.

È probabile che presto vedremo l’aggiornamento di Android 12 anche sul Galaxy Note 10, dal momento che questo dispositivo ha ricevuto la versione beta della build più o meno nello stesso periodo del Galaxy S10. Considerando che questi smartphone hanno un paio di anni, è un lavoro davvero notevole da parte di Samsung. Puoi verificare se il nuovo firmware è disponibile per il tuo dispositivo Galaxy andando su Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa. Se non vedi alcun aggiornamento, sarà solo questione di tempo.