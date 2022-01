Coop e Ipercoop provano a rientrare nella corsa dei migliori rivenditori di elettronica del 2021, con una campagna promozionale infarcita di sconti da pazzi e prezzi sempre più bassi su cui è possibile fare affidamento, sempre nell’ottica di cercare di risparmiare al massimo delle possibilità.

Il volantino che trovate descritto nel nostro articolo, segue il filo logico di quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse giornate; in altre parole gli acquisti possono essere completati solamente da coloro che si recheranno sul sito ufficiale dell’azienda, non in un qualsiasi negozio in Italia. A favorire l’acquisto, ricordiamo comunque essere presente la spedizione gratuita, richiedibile solamente al superamento dei 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte sono da paura

Coop e Ipercoop spingono gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con un forte focus sugli smartphone a prezzi abbastanza ridotti, sebbene comunque non si tratti di modelli di ultima generazione. I due dispositivi di cui non dovete assolutamente perdere visione, sono Apple iPhone X ed anche Samsung Galaxy S20 FE, sono entrambi in vendita a meno di 500 euro, con il secondo da acquistare subito, sopratutto per la presenza nella scheda tecnica del processore Qualcomm Snapdragon, in sostituzione al Samsung Exynos previsto di base.

Per il resto, sempre all’interno del medesimo volantino sono presenti anche modelli più economici, come Oppo A16, galaxy A32 o anche Alcatel 1B, tutti proposti a prezzi che non vanno oltre i 239 euro previsti di base.