Uno dei settori nei quali Apple è solita riporre in modo particolare la sua attenzione sembra essere quello degli accessori per i suoi dispositivi. Fatta eccezione per il recente lancio del panno da utilizzare per la pulizia del display dei device Apple, è raro assistere all’emergere di brevetti nei quali sono descritti accessori particolari. L’eccezione più recente è rappresentata da un documento che raffigura un’improbabile cover per iPad.

Apple lavora a una cover per iPad davvero innovativa!

La realizzazione della cover apparsa in brevetto sembra essere alquanto improbabile ma non impossibile. Apple potrebbe aver bisogno di parecchio tempo prima di poter sviluppare l’idea brevettata e potrebbe addirittura rinunciare al progetto e decidere così di accantonare il documento.

I possessori di iPad potrebbero comunque sperare nell’arrivo della cover che, per via delle funzionalità che sembrerebbe in grado di offrire, potrebbe costituire un accessorio meritevole e particolarmente utile. Il documento descrive infatti una cover che, oltre a fungere a custodia per iPad, consentirebbe di ricaricare il dispositivo come una vera e propria power bank. Inoltre, i dettagli presenti in documento fanno riferimento alla possibilità di utilizzare la cover anche come base d’utilizzo per l’iPad. Sarebbe dunque possibile di combinare diverse funzionalità in un’unica soluzione pratica e utile.

Apple non fa riferimento alle specifiche tecniche della cover per iPad ma illustra quella che potrebbe essere la sua struttura. Pur trattandosi di un prodotto interessante, che potrebbe ottenere un riscontro positivo da parte dell’utenza, non è chiaro se sarà mai possibile assistere alla sua creazione. La risposta a ciò potrà arrivare soltanto in futuro!