WindTre assicura a tutti i suoi clienti delle tariffe davvero vantaggiosa per la parte conclusiva di questo 2021. Il gestore arancione ha deciso di mettere a disposizione degli abbonati che sono intenzionati a modificare la loro tariffa i vantaggi della ricaricabile, Go Unlimited Star+.

WindTre, l’occasione con Giga senza limiti per la fine del 2021

La WindTre Go Unlimited Star+ può essere definitiva una delle migliori tariffe per la telefonia mobile. I clienti che scelgono questa ricaricabile, infatti, avranno accesso a soglie di consumi quasi illimitate con costi inferiori anche inferiori rispetto a quelli di Iliad.

La sottoscrizione della WindTre Go Unlimited Star+ garantisce a tutti gli abbonati Giga senza limiti per la connessione di rete, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo di questa ricaricabile è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

C’è un’ulteriore extra per coloro che decidono di sottoscrivere questa promozione con WindTre. Il gestore arancione infatti prevede anche la garanzia di costo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. In base alle rinnovate condizioni contrattuali, quindi, l’operatore si impegna a non aumentare i prezzi dei clienti, né tantomeno a modificare in via unilaterale le relative soglie di consumo.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa promozione di WindTre dovranno aggiungere in sede di attivazione soltanto una quota extra dal valore di 10 euro. Gli utenti, al tempo stesso, dovranno impegnarsi per l’operazione di portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.